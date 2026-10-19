Почему каждый инвестор мечтает о доле в частной клиникеTASS читайте на monocle.ruПочему каждый инвестор мечтает о доле в частной клиникеАльфа-банк купил у АФК «Система» 4,85% ГК «Медси», оценочно сумма сделки составила от 3,5 до 5,5 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин прокомменти...
- Переговоры: Кая К...
- Переговоры: Кая К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым