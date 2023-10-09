Палестино-израильский конфликт повлиял на фондовый рынок и авиасообщение

Ближневосточные фондовые биржи упали на фоне палестино-израильского конфликта. В частности, индекс крупнейших компаний Тель-Авивской фондовой биржи TA-35 снизился на 7% — это максимум за последние три года.
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