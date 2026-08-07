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Армянская диаспора встала на защиту Гарегина II: Ереван бросает вызов Церкви и народу

Армянская диаспора встала на защиту Гарегина II: Ереван бросает вызов Церкви и народу

ЕРЕВАН (ИА Реалист). 7 августа в Вагаршапате начались предварительные слушания по беспрецедентному уголовному делу против Католикоса всех армян Гарегина II и шести членов Верховного духовного совета Армянской Апостольской Церкви.

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