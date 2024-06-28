«Яндекс Лавка» начала тестировать доставку расширенного ассортимента товаров за час

«Яндекс Лавка» начала тестировать услугу доставки расширенного ассортимента товаров за час. В компании пояснили, что теперь пользователи смогут делать не только небольшие заказы из «Лавки у дома», но и крупные покупки из «Большой Лавки».
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