Завод им. В. А. Дегтярёва должен предоставить в суд документы, подтверждающие претензию к застройщику «СК «Континент», в срок до 24 ноября 2026 года.
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