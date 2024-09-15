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«Я больше так не буду»: в Петербурге попался мигрант-вандал, портивший стены зданий

«Я больше так не буду»: в Петербурге попался мигрант-вандал, портивший стены зданий

Он разрисовал фасад Аничкова дворца. Мигрант испортил фасад Аничкова дворца. Его поймали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

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