На базе Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Больше 90 студентов и выпускников колледжа приняли участие в мероприятии.
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На базе Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Больше 90 студентов и выпускников колледжа приняли участие в мероприятии.