Лекарство на замену: в фармотрасли подвели итоги года

Представители фармацевтической отрасли на пресс-конференции 18 января подвели итоги 2023 года. По их словам, отечественные производители лекарств делают значительные успехи, а годовая инфляция в рознице не превысила общероссийские показатели.
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