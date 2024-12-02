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ЦИК Румынии сообщил о семи партиях в парламенте после обработки 97% голосов

ЦИК Румынии сообщил о семи партиях в парламенте после обработки 97% голосов

Семь политических партий смогли преодолеть избирательный порог и попасть в парламент Румынии. Об этом следует из предварительных данных ЦИК страны после обработки 97,25% протоколов с избирательных участков в понедельник, 2 декабря.

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