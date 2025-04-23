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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» продлила контракт с Бутузовым на 2 года. Форвард набрал 117 очков в 194 играх за клуб в регулярках КХЛ в последние 3 сезона

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 30-летний форвард провел 60 матчей, в которых набрал 32 (18+14) очка при полезности «минус 9».

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