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Завершился первый этап отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея

С 28 ноября по 29 декабря 2023 года проходил первый этап отбора кандидатов на включение в республиканский резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея (далее – резерв) на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи.

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