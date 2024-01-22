Завершился первый этап отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея

С 28 ноября по 29 декабря 2023 года проходил первый этап отбора кандидатов на включение в республиканский резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея (далее – резерв) на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи.