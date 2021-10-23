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Выбор альтернативного отопления домовладения, паровое исключаем: 6 вариантов

Выбор альтернативного отопления домовладения, паровое исключаем: 6 вариантов

Как зимой отапливать частный дом, когда по улице не проходит газовая труба, а жидкое топливо для паровых котлов растет в цене? При современных технологиях вполне можно обойтись без традиционных способов отопления, а выбрать один из альтернативных.

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