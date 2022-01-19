Лавров объяснил главе МИД Германии неприемлемость требований в отношении действий ВС РФ

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр также отметил, что члены НАТО, требуя "убрать российские подразделения в казармы", одновременно утверждают, что передвижения войск на территории альянса никого не касаются, кроме них самих МОСКВА, 18 января.
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр также отметил, что члены НАТО, требуя "убрать российские подразделения в казармы", одновременно утверждают, что передвижения войск на территории альянса никого не касаются, кроме них самих МОСКВА, 18 января.
Свежие комментарии