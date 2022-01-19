МОЯ СТРАНА

5 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    https://www.youtube.com/watch?v=PY3AQy6NM4Q&feature=emb_title«Не понимаем, что...
  • Лев Добрый
    https://www.youtube.com/watch?v=po_qFjWOhp4&feature=emb_title«Тони, пожалуйста...
  • Дмитрий Фактурович
    Пора начинать пи...дить этих говнюков. А то они под сурдинку засыпают украинское пушечное мясо оружием. Все пиндосовс...Блинкен: США не г...

Лавров объяснил главе МИД Германии неприемлемость требований в отношении действий ВС РФ

Лавров объяснил главе МИД Германии неприемлемость требований в отношении действий ВС РФ

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр также отметил, что члены НАТО, требуя "убрать российские подразделения в казармы", одновременно утверждают, что передвижения войск на территории альянса никого не касаются, кроме них самих МОСКВА, 18 января.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх