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В Ярославском районе 15 спасателей тушили частное подворье

В Ярославском районе 15 спасателей тушили частное подворье

Один пепел да обгоревшие фрагменты техники остались вместо частного подворья на улице Мирной в деревне Григорьевское под Ярославлем.

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