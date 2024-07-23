Технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства — Собянин

Промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы. На территории промышленных спецплощадок созданы условия для обеспечения быстрого запуска инновационных производств, тестирования новых технологий и быстрого выведения товаров на рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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