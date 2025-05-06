Станет мамой в третий раз: Рианна эффектно объявила о своей новой беременности

Певица в первый раз показала на публике свой уже заметно округлившийся живот. Рианна объявила о своей третьей беременности LEGION-MEDIA37-летняя Рианна наконец-то решилась объявить, что ждет своего ребенка номер три.
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