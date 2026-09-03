ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в подготовке теракта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина России 1992 года рождения, подозреваемого в государственной измене и причастности к подготовке террористического акта в одном из медицинских учреждений Министерства обороны РФ в Симферополе.
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