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«Ростех» представит «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57 на авиасалоне в Египте

«Ростех» представит «стелс»-беспилотники для запуска с борта Су-57 на авиасалоне в Египте

Новые аппараты отличаются малой заметностью, большой дальностью и высокой скоростью. Они оснащены крыльями разных типов и предназначены для совместных задач с истребителями пятого поколения.

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