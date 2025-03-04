Депутат раскрыл необходимую для получения максимальной пенсии зарплату

Для получения максимальной пенсии необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. Такую цифру в интервью РИА Новости раскрыл депутат Московской областной думы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
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