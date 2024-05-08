Политолог Светов: Мишустин и некоторые его замы останутся на своих постах

АЗ Андрей Зарубкин Вице-премьер Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. В Каширском районе Московской области мигранты скупили две тысячи гектаров. Построили большую ферму. Жидкие отходы жизнедеятельности животных сливают в ручей, который впадает в Оку. Резкий запах мочи. Рыба сдохла.

Ольга Каширина Вот так и будет при переселении среднеазиатских жителей севернее Тулы. Почему бы господину Хуснулину не переселить жителей из Средней Азии к себе или самому Хуснулину переселиться в Среднюю Азию? Заодно научит жителей из Средней Азии сливать жидкие отходы животных куда положено. Конечно если знает, куда их сливать