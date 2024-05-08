Премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями, считает политолог Михаил Светов.
Политолог Светов: Мишустин и некоторые его замы останутся на своих постах
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Вице-премьер Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. В Каширском районе Московской области мигранты скупили две тысячи гектаров. Построили большую ферму. Жидкие отходы жизнедеятельности животных сливают в ручей, который впадает в Оку. Резкий запах мочи. Рыба сдохла.
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17 час.
Ольга Каширина
Вот так и будет при переселении среднеазиатских жителей севернее Тулы. Почему бы господину Хуснулину не переселить жителей из Средней Азии к себе или самому Хуснулину переселиться в Среднюю Азию? Заодно научит жителей из Средней Азии сливать жидкие отходы животных куда положено. Конечно если знает, куда их сливать
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14 час.
Ольга Каширина
Рассказывают, что господин Хуснулин уже переселяет мигрантов из Средней Азии в Мариуполь? И мариупольцы очень недовольны этим.
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14 час.
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