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Политолог Светов: Мишустин и некоторые его замы останутся на своих постах

Политолог Светов: Мишустин и некоторые его замы останутся на своих постах

Премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями, считает политолог Михаил Светов.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Вице-премьер Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. В Каширском районе Московской области мигранты скупили две тысячи гектаров. Построили большую ферму. Жидкие отходы жизнедеятельности животных сливают в ручей, который впадает в Оку. Резкий запах мочи. Рыба сдохла.
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17 час.
Ольга Каширина
Вот так и будет при   переселении   среднеазиатских жителей  севернее Тулы.  Почему бы  господину Хуснулину не переселить жителей  из Средней Азии к  себе или самому Хуснулину переселиться в Среднюю Азию? Заодно научит  жителей из Средней Азии сливать  жидкие отходы животных куда положено. Конечно если   знает, куда их сливать
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14 час.
Ольга Каширина
Рассказывают, что господин  Хуснулин уже переселяет   мигрантов из Средней Азии  в Мариуполь?  И мариупольцы очень недовольны этим.
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14 час.

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