Волонтеры смогут получать баллы ЕГЭ за участие в акциях РЭО

Участие в экоакциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора, будут засчитано как волонтерские часы, которые можно использовать для накопления баллов при поступлении в вузы.
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