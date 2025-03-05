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Волонтеры смогут получать баллы ЕГЭ за участие в акциях РЭО

Волонтеры смогут получать баллы ЕГЭ за участие в акциях РЭО

Участие в экоакциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора, будут засчитано как волонтерские часы, которые можно использовать для накопления баллов при поступлении в вузы.

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