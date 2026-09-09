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Суть Событий

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Под лавину в КБР попали участники горной подготовки силовиков, число погибших достигло уже 13 человек

Под лавину в КБР попали участники горной подготовки силовиков, число погибших достигло уже 13 человек

В минувшие выходные группа альпинистов попала под лавину в горах Кабардино-Балкарии. По последней информации, в результате погибли по меньшей мере 13 человек - этим утром было найдено еще одно тело.

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