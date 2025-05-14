Эксперт Зуева рассказала, как правильно искать работу

Специалист объяснила, как анализировать вакансии Нужно четко понимать, чего кандидат хочет сам, какую он представляет работу в организации, сказала радио Sputnik основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.