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Петербургский дневник

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Эксперт Зуева рассказала, как правильно искать работу

Эксперт Зуева рассказала, как правильно искать работу

Специалист объяснила, как анализировать вакансии Нужно четко понимать, чего кандидат хочет сам, какую он представляет работу в организации, сказала радио Sputnik основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.

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