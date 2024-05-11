Стратегии Парижа для преодоления проблемной молодежи перед Олимпиадой Ирэн ОрлонскаяНа время проведения Олимпийских игр в префектуре парижского департамента Сен-Сен-Дени было принято решение отправить молодежь из проблемных кварталов на каникулы в другие регионы.