Стратегии Парижа для преодоления проблемной молодежи перед Олимпиадой Ирэн ОрлонскаяНа время проведения Олимпийских игр в префектуре парижского департамента Сен-Сен-Дени было принято решение отправить молодежь из проблемных кварталов на каникулы в другие регионы.
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