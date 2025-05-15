Штраф до 300 тысяч рублей за мимозу и шалфей: дачникам напоминают, что нужно следить за тем, что растет на участке Ольга БезродняяВ последнее время вопросы, связанные с дачным хозяйством и выращиванием растений на собственных участках, становятся все более актуальными, поэтому дачникам напомнили, что им грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея или мимозы, а также других наркотических растений.