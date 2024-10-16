´Это даже удивляет´ Какой белорусский зефир больше всего любят в России.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пресс-конференции, посвященной подготовке кондитерских фабрик к предстоящей новогодней кампании, начальник сектора стратегического планирования и развития ОАО ´Красный пищевик´ Надежда Евтехова рассказала, на каких рынках востребован отечественный зефир, и остановилась на вкусовых пристрастиях российского потреби .