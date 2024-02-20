Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО Москвы по городской программе

Детские образовательные учреждения, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр появятся в шести районах на юге столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
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