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Тренер "Спартака" Станкович заявил, что Романцев пожелал ему не сдаваться

Тренер "Спартака" Станкович заявил, что Романцев пожелал ему не сдаваться

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" заявил, что смог пообщаться с легендой красно-белых Олегом Романцевым.

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