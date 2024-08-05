Тренер "Спартака" Станкович заявил, что Романцев пожелал ему не сдаваться

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" заявил, что смог пообщаться с легендой красно-белых Олегом Романцевым.
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