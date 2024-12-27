21-летнего юношу приговорили к 14 годам за педофилию

Житель республики признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней, сообщили в Следкоме Карелии Следствием и судом установлено, что в период с июля по декабрь 2023 года, житель одного из городов Республики Карелии, используя беспомощное, в силу возраста, состояние потерпевшей, систематически совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, — говорится в сообщении.