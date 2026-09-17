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Татар-информ

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Хмелевский и Хейс не набрали очков в стартовых матчах сезона КХЛ

Хмелевский и Хейс не набрали очков в стартовых матчах сезона КХЛ

Фото: ak-bars.ru Самые высокооплачиваемые нападающие «Ак Барса» Александр Хмелевский и Кевин Хейс до сих пор не набрали ни одного очка в сезоне-2026/2027 КХЛ.

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