EJPC: статины снижают риск инфарктов даже у людей из районов с грязным воздухом

Препараты статины назначают для снижения уровня холестерина в крови. Ученые выяснили, что статины могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, которые живут в районах с грязным воздухом.
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