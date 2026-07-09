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Царьград

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В Казахстане стартовал прием в первый класс до 2026 года

В Казахстане стартовал прием в первый класс до 2026 года

В Казахстане продолжается приём документов для зачисления детей в первый класс. В Министерстве просвещения напомнили, что подать заявление можно несколькими способами: через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov, а также в бумажном виде при личном обращении в школу.

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