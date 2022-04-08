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Рябков заявил, что ситуация с Украиной не имеет отношения к выполнению ДСНВ

Рябков заявил, что ситуация с Украиной не имеет отношения к выполнению ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг Украины, никак не связана с выполнением РФ и Соединенными Штатами Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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