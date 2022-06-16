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Лакерник о повышении возрастного ценза: «Выводы делать рано – нужно понять, какими окажутся последствия. Пройдет несколько лет, пока мы осмыслим, что это такое»

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подвел итоги конгресса организации, прошедшего в июне на Пхукете.

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