НовГУ: просмотр западного кино вызывает у молодежи психоэмоциональные проблем

В НовГУ изучили влияние зарубежного кинематографа на ценности и убеждения современной молодежи. Оказалось, что у студентов есть целый список психоэмоциональных проблем, которые, по их мнению, могут быть спровоцированы просмотром западных фильмов.
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