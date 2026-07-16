Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Красноярского края раскрыли серию имущественных преступлений

В июне и июле в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск поступили заявления о кражах: злоумышленники проникали в подсобные помещения многоквартирных домов, пункты выдачи заказов, торговые павильоны, а также похищали велосипеды.

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