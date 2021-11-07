Полицейские нашли в Лондоне роскошный пентхаус, принадлежащий сбежавшей «криптокоролеве»

В деле Ружи Игнатовой, известной как «криптокоролева», появились новые данные - полиции Германии удалось добыть сведения о принадлежащей мошеннице дорогой лондонской недвижимости - обнаруженный пентхаус оценивают в 13,5 миллиона фунтов стерлингов.