Комсомольская правда

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Полицейские нашли в Лондоне роскошный пентхаус, принадлежащий сбежавшей «криптокоролеве»

Полицейские нашли в Лондоне роскошный пентхаус, принадлежащий сбежавшей «криптокоролеве»

В деле Ружи Игнатовой, известной как «криптокоролева», появились новые данные - полиции Германии удалось добыть сведения о принадлежащей мошеннице дорогой лондонской недвижимости - обнаруженный пентхаус оценивают в 13,5 миллиона фунтов стерлингов.

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