Почему Нельсон Мандела стал символом примирения, а не мести?

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела — человек, чье имя стало символом борьбы с апартеидом. А по-настоящему выдающимся он стал, потому что, придя к власти после десятилетий расового противостояния, сумел удержать Южную Африку от гражданской войны.
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