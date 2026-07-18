Почему Нельсон Мандела стал символом примирения, а не мести?

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела — человек, чье имя стало символом борьбы с апартеидом. А по-настоящему выдающимся он стал, потому что, придя к власти после десятилетий расового противостояния, сумел удержать Южную Африку от гражданской войны.