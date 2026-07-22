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Царьград

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"Это поражение старой советской военной вертикали": Либералы даже в отставке Сырского увидели неудачу России

"Это поражение старой советской военной вертикали": Либералы даже в отставке Сырского увидели неудачу России

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на должность нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Комментарии
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ШКИПЕР
&quot;Либералы - русофобы даже в отставке Сырского увидели неудачу России: &quot;Это поражение старой советской военной вертикали&quot;.  Долбо@бы , какая старая советская вертикаль в Укрорейхе ? Всё   российское, а тем паче советское в стране &quot;404&quot; быльём поросло.
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