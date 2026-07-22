ШКИПЕР

"Либералы - русофобы даже в отставке Сырского увидели неудачу России: "Это поражение старой советской военной вертикали". Долбо@бы , какая старая советская вертикаль в Укрорейхе ? Всё российское, а тем паче советское в стране "404" быльём поросло.