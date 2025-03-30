Проезды в двух районах Петербурга закроют с 30 и 31 марта

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 30 марта по 5 апреля в Красносельском районе из-за строительства канализационных сетей будет недоступен участок Гражданской улицы от Центральной улицы до проспекта Ленина.
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