Четыре года с Бородиной и 12 лет после расставания: почему Михаил Терехин до сих пор возвращается к истории самого известного романа

5 октября 2026 года Михаил Терехин снова заговорил о Ксении Бородиной. Обсуждали его возвращение в «Титаны», а разговор вновь свернул к бывшей возлюбленной.
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