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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски после 3:0 с «Атлетико»: «У «Барсы» огромный потенциал. Хотим сделать шаг вперед» 

«Мы провели очень хороший матч, и я рад, что забил и сделал две голевые передачи, но, думаю, было бы еще лучше, если бы мы играли с большей легкостью.

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