Не переходя границы: иностранцам запретят въезд за оскорбление России

Иностранцам в случае нарушений интересов РФ за границей запретят въезд в страну. Об этом «Известиям» заявил депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов, один из авторов законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших российские интересы за пределами страны.