Не переходя границы: иностранцам запретят въезд за оскорбление России

Иностранцам в случае нарушений интересов РФ за границей запретят въезд в страну. Об этом «Известиям» заявил депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов, один из авторов законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших российские интересы за пределами страны.
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