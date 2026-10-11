Экс-арбитр Федотов поддержал решение судьи и VAR не назначать пенальти на Глушенкове

«Изначально судья Танашев игру продолжил, но, возможно, полной картины он не видел - поэтому его и позвали к монитору, - оценил бывший арбитр Игорь Федотов решении судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».