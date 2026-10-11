Экс-арбитр Федотов поддержал решение судьи и VAR не назначать пенальти на Глушенкове

«Изначально судья Танашев игру продолжил, но, возможно, полной картины он не видел - поэтому его и позвали к монитору, - оценил бывший арбитр Игорь Федотов решении судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым