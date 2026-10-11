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Спорт Уик-Энд

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Экс-арбитр Федотов поддержал решение судьи и VAR не назначать пенальти на Глушенкове

Экс-арбитр Федотов поддержал решение судьи и VAR не назначать пенальти на Глушенкове

«Изначально судья Танашев игру продолжил, но, возможно, полной картины он не видел - поэтому его и позвали к монитору, - оценил бывший арбитр Игорь Федотов решении судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

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