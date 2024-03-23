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Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском террориста

В интернете появилось видео допроса одного из подозреваемых в теракте в Красногорске. Судя по кадрам, человек, возможно, причастный к нападению на концертный зал, был задержан силами группировки “Рыбарь”, раскрывшей эту информацию через Telegram.

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