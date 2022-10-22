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Сергей Соломатин назначен генеральным директором «Самбо-70»

Сергей Соломатин назначен генеральным директором московского центра спорта и образования «Самбо-70».  Об этом сообщил руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

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