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Аргументы и Факты

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Россияне смогут увидеть солнечное затмение

Россияне смогут увидеть солнечное затмение

Россияне 12 августа смогут увидеть солнечное затмение, а 28-го — небольшие фазы лунного затмения. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

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