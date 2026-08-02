Россияне смогут увидеть солнечное затмение

Россияне 12 августа смогут увидеть солнечное затмение, а 28-го — небольшие фазы лунного затмения. Об этом рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
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