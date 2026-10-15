Нигерия: 20 солдат и ополченцев были убиты боевиками Исламского государства провинции Западная Африка (ISWAP) в Майрири, район местного самоуправления Гузамала (LGA), штат Борно, в ночь с 13 на 14 октября.
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