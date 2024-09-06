Шоумен Ревва заявил, что нельзя запрещать квадроберов

Шоумен и эстрадный исполнитель Александр Ревва оценил движение квадроберов. Его цитирует News.ru. Артист не увидел угрозы в так называемой квадробике - популярной у детей любительской "аэробике", в рамках которой квадроберы ходят на четвереньках в масках животных и повторяют их движения.