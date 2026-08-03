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Парламентская газета

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За что релокантам-преступникам будут замораживать счета

За что релокантам-преступникам будут замораживать счета

Нарушение законодательства об иноагентах, призывы к разделению России, введению санкций, участие в деятельности иностранных организаций и некоторые иные правонарушения будут служить основанием для применения ограничительных мер против граждан, уехавших из страны.

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